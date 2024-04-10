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حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع

حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع
10 ابريل 2024 09:20

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر السعيد في مصلى البديع بمدينة الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهم، كل من، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الدكتور سالم الدوبي خطبة العيد، تناول فيها تعظيم شعائر الدين والفرحة بعيد الفطر المبارك بعد إتمام فريضة صيام شهر رمضان، ودعا فيها إلى صلة الأرحام وبر الوالدين والتواصل مع الزملاء والأصدقاء والجيران، لما في ذلك من عبادة عظيمة، وإشاعة للتراحم والحياة الطيبة والعلاقات الحسنة.

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كما حث الخطيب، المصلين على أهمية الالتزام بالعبادات في جميع أوقاتها، والحرص على أدائها والفرحة بها، وتعليم الأبناء لها، والاستفادة من دروس العبادات العظيمة والمناسبات الدينية المباركة.

وتناول الخطيب، قيمة العلم الذي أكد الإسلام أهميته، فهو الذي ترتقي به الأمم والأوطان، ويتعلم به الإنسان شؤون عبادته، بالإضافة إلى قيمة التراحم والتعاضد والتآزر بين الناس في المجتمع وبينهم وبين قيادتهم الرشيدة لما فيه من صلاح وخير وبركة للمجتمع والبلاد وأحوال العباد.

وابتهل الخطيب بالدعاء أن يحفظ المولى عز وجل الإمارات وشعبها، ويديم عليها الأمن والأمان، وأن يوفق ولاة الأمر لما فيه خير وصلاح المجتمع.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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