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حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين

حاكم عجمان يؤدي صلاة العيد في مسجد قصر الزاهر.. ويستقبل المهنئين
10 ابريل 2024 10:28

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد قصر الزاهر بعجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، وجمع من الشيوخ والمواطنين والمقيمين.

وأمَّ المصلين، فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، وقال في خطبته إن العيد مناسبة للاحتفاء بقيم التواصل والتزاور والتآلف، مشيراً إلى أهمية تعظيم شعائر الدين والفرحة بعيد الفطر المبارك بعد إتمام فريضة صيام شهر رمضان، ودعا فيها إلى صلة الأرحام وبر الوالدين والتواصل مع الزملاء والأصدقاء والجيران، لما في ذلك من عبادة عظيمة، وإشاعة للتراحم والحياة الطيبة والعلاقات الحسنة.

وأكد أهمية العلم وأدواته وفضله، وقال: «ما كان العلم في شيء إلا نما وارتفع، فهو في الأوطان قوتها، وفي الأديان تسامحها، وفي المستجدات معالجتها، وفي التكنولوجيا مواكبتها، وفي الإنسانية أخوتها، وفي البشرية حمايتها، وفي الصحة تاجها، وفي الأغذية استدامتها، وفي العقول كمالها وحكمتها، وفي التنمية مجدها، وفي الأسرة تماسكها، وفي التربية أساسها، وفي الأعياد بهجتها».

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ودعا الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار، ويجعلها موئلاً للعلم والقيم، وأن يجعل شبابها نماذج معرفة، متسلحين بالعلوم المتقدمة، متمكنين من ناصيتها، ويعم العالم بنفعها وخيرها، وأن يعيد هذا العيد على الجميع بالخير والبركات.

وعقب الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم عجمان، التهاني بعيد الفطر المبارك مع جموع المصلين، الذين دعوا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مجلس قصر الزاهر، المهنئين بعيد الفطر السعيد من مدراء الدوائر المحلية والمسؤولين وضباط وأفراد وزارة الداخلية والمواطنين والمقيمين.

المصدر: وام
حاكم عجمان
صلاة العيد
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