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خولة السويدي تهنئ القيادة بحلول عيد الفطر

خولة السويدي تهنئ القيادة بحلول عيد الفطر
10 ابريل 2024 10:43

رفعت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة»، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية الله تعالى أن يعد هذه المناسبة المباركة عليهم بالصحة والخير، وعلى وطننا الإمارات بالازدهار والتقدم.

وهنأت سموها، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بعيد الفطر السعيد، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والأمتين العربية والإسلامية، داعية الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والخير وعلى وطننا الإمارات بالازدهار والتقدم.

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