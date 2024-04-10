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سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في خزام

سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في خزام
10 ابريل 2024 11:22

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد، بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.

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وهنأ فضيلة الإمام، في خطبته، المسلمين على صيامهم، وقيامهم في شهر الخير والرحمة والغفران، مؤكداً على القيم السامية التي يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف، والتي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها ليعم الخير وتسود المحبة على الجميع، وقال إن يوم العيد مناسبة للتواد والتراحم والتواصل بين الناس وإظهار الفرح والسرور، شاكراً الله، عز وجل، على نعم الأمن، والأمان، والرخاء، والازدهار.

وتوجه فضيلته، في ختام الخِطبَة، بالدعاء إلى المولى، عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات، وترحم فضيلته على المغفور لهم، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم، وأسكنهم فسيح جناته.

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