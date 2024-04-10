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سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

سعود بن صقر يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
10 ابريل 2024 12:30

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، جموع المهنئين، الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام، صباح اليوم، للسلام على سموّه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات، قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

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حضر الاستقبال، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
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