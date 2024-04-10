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علوم الدار

منصور بن زايد: العيد فرصة لتعزيز قيم التواصل والتراحم والتآلف المتأصلة في مجتمعنا

منصور بن زايد: العيد فرصة لتعزيز قيم التواصل والتراحم والتآلف المتأصلة في مجتمعنا
10 ابريل 2024 12:36

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن العيد فرصة لتعزيز قيم التواصل والتراحم والتآلف المتأصلة في مجتمعنا، والتي حثنا عليها الدين الحنيف.

وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: «أهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة، وجميع الشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.. وأسأل الله تعالى أن يعيده على وطننا بالعز والخير والرخاء، وعلى العالم بالسلام والاستقرار.. العيد فرصة لتعزيز قيم التواصل والتراحم والتآلف المتأصلة في مجتمعنا، والتي حثنا عليها الدين الحنيف».


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