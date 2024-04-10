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علوم الدار

سيف بن زايد: تقبّل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير

سيف بن زايد: تقبّل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير
10 ابريل 2024 15:41

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وإلى حكام الإمارات وشعبها الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده علينا بالخير والبركات، وأن تنعم شعوب أمّتنا والإنسانية جمعاء بالأمن والاستقرار ومزيد من التقدم والرخاء. تقبّل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
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