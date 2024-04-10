158 ألف إقامة ذهبية أصدرتها «إقامة دبي» عام 2023

سامي عبدالرؤوف ( دبي)

أعلن الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإقامات الذهبية التي أصدرتها الإدارة بلغت 158 ألف إقامة في عام 2023، ليتضاعف العدد تقريباً مقارنة بعدد الإقامات الذهبية التي أصدرتها «إقامة دبي» لجميع الفئات 2022 والتي بلغت 79.617 إقامة ذهبية، بينما كان العدد 47.150 ألف إقامة خلال عام 2021.

وأشار إلى أن «إقامة دبي» تعتزم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات المسافرين والتنبؤ بأعداد المسافرين عبر مطارات دبي، مؤكداً أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية للإدارة العامة، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية وتحولاً جوهرياً في أنماط الخدمات التي وفرتها إقامة دبي خلال عام 2023.

وأكد توفير أعلى معايير الخدمات الذكية للمتعاملين، التي تمكن من ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية التي تطبق أفضل الممارسات والتجارب للمتعاملين، لافتاً إلى المضي قدماً في تحقيق التميز والريادة العالمية من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانة دبي.

كما أعلن المري أم عدد الأطفال الذين استخدموا هذه المنصات منذ تدشينها في 19 أبريل 2023 وحتى نهاية العام الماضي، وصل إلى 434 ألفاً و889 طفلاً، أتيحت لهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، من خلال مشرفين متخصصين وخبراء في مجال التعامل مع الأطفال من مأموريّ الجوازات.

فيما استخدم المنصات خلال الربع الأول من العام الجاري 118 ألفاً و586 طفلاً، وتعتبر هذه المنصة تجربة غير مسبوقة للأطفال تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وعيش تجربة سفر سلسة وثرية، فضلاً عن تعزيز مكانة دبي ومطاراتها من أفضل المطارات في العالم.

وقام في اليوم الأول من عيد الفطر السعيد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بزياراته الدورية التي ينفذها للوقوف على سير الأعمال، وضمان انسيابيتها وجهوزيتها، في مطار دبي الدولي وشملت صالات القادمين والمغادرين في مباني المطار رقم 1 و2 و3 رافقه خلالها نائبه اللواء عبيد مهير بن سرو وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في قطاع المنافذ الجوية.

كما زار منصة الأطفال، بهدف الاطلاع عن كثب على أداء العمل وجودة الخدمات المُقدمة للمسافرين عبر مطارات دبي.