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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
10 ابريل 2024 17:26

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:25 والثاني عند الساعة 02:44، والجزر الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 20:29 .

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ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 05:59 .

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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