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علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد

طحنون بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد
10 ابريل 2024 19:34

رفع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بحلول عيد الفطر السعيد، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والازدهار. كما هنأ سموه.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بهذه المناسبة الكريمة، معرباً سموه عن تمنياته بأن يعيدها عليهم باليمن والبركات.

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المصدر: وام
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