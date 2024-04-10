الخميس 11 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة

حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بحضور ولي عهد الفجيرة
10 ابريل 2024 20:04

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة ميجان جريجونيس القنصل العام الأميركي في دبي والإمارات الشمالية وجموع المهنئين بعيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

 

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسعادة الدكتور أحمد الزيودي مديرمكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر: وام
حمد الشرقي
عيد الفطر
آخر الأخبار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
علوم الدار
سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
اليوم 17:05
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
علوم الدار
حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
اليوم 16:56
امرأة تحمل مولودها
الترفيه
دواء معروف يحدّ من تعرّض الأمهات لاكتئاب ما بعد الولادة
اليوم 16:45
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
الأخبار العالمية
مسؤول روسي يدلي بتصريحات عن المفاوضات بشأن أوكرانيا
اليوم 16:27
بدور القاسمي تشهد الإعلان عن الفائزات بجائزة «ببلش هير» للتميّز
علوم الدار
بدور القاسمي تشهد الإعلان عن الفائزات بجائزة «ببلش هير» للتميّز
اليوم 16:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©