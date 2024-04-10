حاكم الشارقة يتقبل التهاني بعيد الفطر السعيد في قصر البديع العامر

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر اليوم الأربعاء، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه، وذلك في قصر البديع العامر.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية العزيزة على قلوب المسلمين، من الشيوخ وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي ممثلي الدول الصديقة، ومن المواطنين وأبناء القبائل والجاليات ورجال الطوائف الدينية وأعيان البلاد والمسؤولين.

وأعرب المهنئون عن بالغ تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الدينية العظيمة، راجين المولى جل وعلى أن يعيد هذه المناسبة على سموه وهو في أتم الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس دار الوثائق، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس مجلس النفط، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.