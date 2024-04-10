حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر سموه لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه، وعلى شعب الإمارات، وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الرشيدة للدولة.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في الإمارة.

كما تقبل سموه، التهاني والتبريكات من سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، وكبار الضباط العاملين بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وضباط إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في أم القيوين، وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.