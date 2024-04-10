إقبال على المتنزهات والمراكز التجارية بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت الحدائق العامة والشواطئ في مدينة أبوظبي وضواحيها إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال والزوار، خلال أول أيام عيد الفطر، وخاصة خلال الساعات ما قبل غروب الشمس، وحتى ساعات متأخرة من الليل، استمتاعاً بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية.

وجذبت الألعاب الموجودة في الحدائق والمتنزهات الأطفال إليها للاستمتاع بأجواء العيد، ولقيت ملاعب كرة القدم والسلة الموجودة في الحدائق إقبالاً لافتاً من الشباب ليمارسوا هواياتهم الرياضية.

وكان للرياضات المائية والشاطئية أيضاً حضورها أمس، حيث اتجه عدد كبير من الجمهور إلى الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى شواطئ الحديريات والبطين والسعديات وياس.

ورفعت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية الشواطئ والحدائق لاستقبال روادها، خلال أيام عيد الفطر، وتم التدقيق على حالة الشواطئ، وتنفيذ الصيانة الشاملة، لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد عليها، خلال الإجازة المستمرة حتى مساء الأحد المقبل، والتأكد من سلامة عملها وأدائها، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات، كخدمة الأمن والنظافة وخدمة المنقذين والتمريض.

وشهدت أمس كذلك مراكز التسوق التجارية والمدن الترفيهية في مدينة أبوظبي إقبالاً واسعاً من قبل الأسر والأطفال، مستفيدين من البرامج التي تضمنتها والفعاليات الترفيهية التي وفرتها للأطفال منذ ساعات الصباح الباكر.

وخصصت المراكز التجارية مساحات للعروض الفنية الحية والتراثية، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال المفعمة بالمرح للزوار الصغار.

وشهدت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال في مراكز التسوق، إقبالاً كبيراً من الأسر للترفيه عن أطفالها، حيث تنافست المراكز لاستقطاب أكبر عددٍ من الأطفال بتنظيم المسابقات الترفيهية، وتقديم الهدايا والجوائز والعروض.

وشهدت أمس مدن ياس الترفيهية، ممثلة في عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وولد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي إقبالاً كبيراً، من قبل العائلات، لما تقدمه من أجواء مفعمة بروح البهجة والفرح، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تتيح للضيوف أوقاتاً عائلية مميزة.