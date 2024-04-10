مقاصب رأس الخيمة جاهزة لاستقبال الذبائح

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

حددت دائرة بلدية رأس الخيمة أوقات العمل، خلال أيام العيد، في المقاصب التي تشهد إقبالاً لافتاً من قبل مختلف شرائح المجتمع، بعد تجهيزها بمختلف الفرق المعنية في استقبال وفحص وإتمام مهام الذبح، وغيرها.

وأعلنت دائرة البلدية أنه سيكون العمل في مختلف المقاصب، كالتالي، بداية في مقصب رأس الخيمة من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، ومقصب الغيل، من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، والمقصب المركزي «الفلية»، من الساعة 07:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً،

وقال عادل السويدي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: «شهدت مقاصب الإمارة أعمال صيانة دورية وسنوية من شأنها رفع كفاءة العمل بالمقاصب وزيادة الطاقة الاستيعابية لأعداد الذبائح، كما تم تركيب نظام مراقبة عن طريق الكاميرات بالمقصب المركزي من شأنه التأكد من سير العمل على النحو الأكمل وضبط أي مخالفات والتحقق من أي شكوى يتقدم بها المتعاملون، ونود أن نشير هنا إلى أن أعداد الذبائح في الشهرين الماضيين بلغت 14432 ذبيحة. وأشار إلى أنه بالنسبة إلى سوق المواشي يتم بشكل يومي، وتحت إشراف طبيب السوق المختص متابعة حركة الصادر والوارد إليه، حيث تم تسجيل دخول 18941 رأساً من الضأن والماعز والأبقار والجمال، خلال الشهرين الماضيين من العام، بالإضافة إلى خروج 9267 رأساً من سوق المواشي لأغراض الذبح أو البيع، كما يتم رش الحيوانات الواردة إلى السوق بمضادات الطفيليات الخارجية، وفحصها ظاهرياً. وأضاف: يتم كذلك إجراء مسح شهري للسوق عن طريق جمع عينات عشوائية، وفحصها مخبرياً، ومصادرة الحيوانات الإيجابية وإعدامها، ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم تسجيل أي حيوانات مريضة خلال الشهرين الماضيين، ويتم كذلك من خلال مفتشي الصحة عمل زيارات تفتيشية بشكل مستمر، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع إجراءات الأمن الحيوي بالسوق.

وذكر أن كاميرات المراقبة المستحدثة ساهمت بشكل كبير في السيطرة على الحركة داخل السوق، وعلى التزام العاملين بالحظائر بإجراءات الأمن الحيوي، وكذلك إجراءات الأمن والسلامة، ما انعكس بشكل إيجابي على صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع داخل السوق.