رئيس الدولة: الجلسة مع العائلة لها فرحة خاصة في العيد

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أهنئ إخواني الحكام، وأبناء الإمارات، والمقيمين على أرضها، والشعوب العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على العالم أجمع بالسعادة والسلام».

وتابع سموه: «الأعياد مناسبة تتجسد فيها هويتنا الوطنية وتقاليدنا الأصيلة في التراحم والتواصل والتكافل بين الناس، ما يعزز نسيج الأسرة والمجتمع».

وعبر «إنستغرام»، نشر سموه صورة له مع العائلة معلقاً عليها بقوله: «الجلسة مع العائلة لها فرحة خاصة في العيد.. أدعو الله تعالى أن يحفظكم، ويجعل أيامكم كلها سعادة وفرحاً».