"طيور الخير" تنفذ أكبر عملية إسقاط جوي على شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ30 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال قطاع غزة.

شاركت في عملية الإسقاط للمرة الأولى 3 طائرات "C17" تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان "C295" وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

واشتملت عمليات الإسقاط على المواد الإغاثية وطرود كسوة العيد، والتي تحتوي على الملابس والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر، وبما يسهم في تلبية احتياجاتهم ولبث روح الأمل والفرح في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة للتخفيف من معاناتهم.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 6 طائرات حملت 125 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 1857 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية. وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير حوالي 2227 طناً من المساعدات.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.