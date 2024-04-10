الأطفال.. «زينة» العيد

في أجواء من التواصل والتزاور والتآلف العائلي مع الأهل والأصدقاء، وبعد إتمام فريضة صيام شهر رمضان، احتفلت أبوظبي ومختلف إمارات الدولة، أمس، بأول أيام عيد الفطر السعيد. وعقب أداء صلاة العيد، وتبادل التهاني بالمناسبة، توافدت العائلات إلى الحدائق والشواطئ للاستمتاع بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة، ورسم الأطفال بملابسهم الجديدة أجمل لوحات المناسبة، بتبادلهم الحلوى أمام المساجد، وخلال تواجدهم في مناطق الألعاب بالحدائق والمتنزهات، كما شهدت صالات الألعاب والأماكن المخصصة للأطفال في مراكز التسوق، إقبالاً كبيراً من الأسر للترفيه عن أطفالها، حيث تنافست المراكز لاستقطاب أكبر عددٍ من الأطفال بتنظيم المسابقات الترفيهية، وتقديم الهدايا والجوائز والعروض المبهرة.