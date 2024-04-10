بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تدعم «صندوق أمالثيا» للاستجابة الإنسانية في غزة بـ 15 مليون دولار

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات تخصيص مبلغ 15 مليون دولار أميركي دعماً لـ «صندوق أمالثيا» الذي أعلنت عنه جمهورية قبرص لدعم مبادرة الممر البحري بين الموانئ القبرصية وقطاع غزة.

ويأتي إنشاء الصندوق لتسهيل وتنسيق تدفق المساعدات التي تصل إلى غزة، والعمل على تعزيزها لضمان إيصالها بأكبر فاعلية ممكنة.

كما يهدف إلى رفع مستوى القدرة على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، عبر توفير طرق وأدوات تمويل مرنة للأطراف المعنية بتعزيز الاستجابة الإنسانية للمساهمة في هذه الجهود.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ مساهمة دولة الإمارات في هذا الصندوق تنبثق من رؤيتها الحريصة على معالجة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في قطاع غزة من خلال هذا النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف الذي حقّق سابقة تاريخية لمساعدة الشعب الفلسطيني قبل أن يتوقّف عمل الممر البحري بين قبرص والقطاع.

وشدّدت الوزارة على أولوية تخفيف تداعيات الوضع الإنساني الحرج دون إبطاء من خلال ضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان، ومن دون عوائق، وعلى نطاق واسع ومستدام، عبر المنافذ والطرق المتاحة كافة، براً وجواً وبحراً.

وأكدت الوزارة أنّه في إطار التزام تاريخي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، تواصل دولة الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة، توفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، ومن هذا المنطلق ترى أن الممر البحري جزء من الجهود الحثيثة لزيادة تدفق المساعدات والسلع عبر الطرق والآليات كافة، وبصفة عاجلة، مع ضمان الحماية للعاملين في المجال الإغاثي.