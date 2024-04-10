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علوم الدار

قرقاش: الإمارات مستمرة بدعم الغزيين في الأوقات الصعبة

أنور قرقاش
11 ابريل 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن الإمارات مستمرة بدعم أهالي قطاع غزة في هذه الأوقات الصعبة، ولن تألو جهداً لتقديم المساعدة عبر برنامجها الإغاثي الشامل، مشيراً إلى أن الحرب الإسرائيلية ألقت بظلالها على العيد وفرحته.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش برسالة نشرها عبر منصة «إكس» أمس: «أطيب التهاني بعيد الفطر المبارك، وقلوبنا مع أهل غزة في محنتهم، فالحرب الإسرائيلية الشرسة تلقي بظلالها على العيد وفرحته».
وأضاف: «تبقى الإمارات مستمرة بدعم الغزيين في هذه الأوقات الصعبة، وبموازاة جهودها السياسية مع الأشقاء العرب، لن تألو جهداً لمساعدة أهل غزة عبر برنامجها الإغاثي الشامل».

أنور قرقاش
غزة
الإمارات
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
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