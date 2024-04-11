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ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم
11 ابريل 2024 09:13

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي:16.1 درجة مئوية في ركنة (العين)  الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

 

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المصدر: وكالات
المركز الوطني للأرصاد
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