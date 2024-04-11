ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة اليوم

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي:16.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس.

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 16.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 16.1 °C in Raknah (Al Ain) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/wGuQkqgufs — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 11, 2024