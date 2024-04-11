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حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده

حميد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهده
11 ابريل 2024 16:56

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر العامر للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وتقبل سموّهما التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

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وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

المصدر: وام
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