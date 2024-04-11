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سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر

سعود بن صقر  يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر
11 ابريل 2024 17:05

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، صباح اليوم، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام، للسلام على سموّه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

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حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
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