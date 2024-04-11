فرصة سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غدا الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصةً غربا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

البحر في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:20 والمد الثاني عند الساعة 03:09، والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:54.

كما يكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:52، والجزر الأول عند الساعة 06:44.