«مواصلات الإمارات» تتوسع في تطبيق الحلول الذكية لتنقل آمن

دينا جوني (دبي)

تستكمل «مواصلات الإمارات» التوسع في استخدام التطبيقات الذكية لتوفير خدمة تنقل تتميز بالجودة والسهولة والأمان للطلبة وأولياء الأمور.

وبيّنت «مواصلات الإمارات» أنها تنقل، خلال العام الدراسي 215 ألفاً و712 طالباً وطالبة يومياً، الأمر الذي يحتّم تطويراً في الخيارات والحلول المقدمة للمجتمع التعليمي للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية ودعمها لتحقيق مستهدفاتها، ورؤيتها التربوية الحالية والمستقبلية.

وتتوسّع «مواصلات الإمارات» في استخدام التطبيق الذكي «حافلتي» الذي كانت أطلقت المرحلة التجريبية منه العام الماضي، وأتاحته لـ100 ألف من أولياء أمر الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك دعماً لخططها الاستراتيجية لتحديث خدماتها في قطاع النقل المدرسي، وتعزيزاً لجهود التحول الرقمي الذكي في عملياتها المختلفة.

ويمتاز التطبيق بمساهمته في تعزيز مستويات السلامة والانضباط في تقديم الخدمة، حيث يمثل نافذة تقنية ذكية يطل منها الآباء والأمهات على حال أبنائهم أثناء رحلتهم المدرسية اليومية على متن الحافلات من خلال القدرة على الإشراف والمتابعة اللحظية لتفاصيل الرحلة، وتتبع موقع الطالب في الوقت الفعلي، وإدارة الحضور والانصراف، علاوةً على التواصل عبر التطبيق مباشرة مع فريق العمل الميداني في الحافلة، وتتبع تاريخ الرحلات المدرسية، والتفاعل من خلال لوحة معلومات حية، وغير ذلك من الميزات التقنية المتقدمة.

ومهدت «مواصلات الإمارات» لتطبيق مزيد من الخدمات الإلكترونية من خلال إطلاق قناة جديدة عبر «الواتس آب» لضبط عملية تسجيل الطلبة في النقل المدرسي، عبر إتاحة المجال لأولياء الأمور في تسجيل أبنائهم، وحجز مقاعد الطلبة. كما تسهّل تلك القناة عملية التسجيل لأولياء الأمور الذين لا يرتاد أبناؤهم المدرسة نفسها، أو الذين يدرسون في مراحل دراسية مختلفة.

كما نجح نظام حصر وتسجيل الطلبة في خدمة النقل المدرسي الحكومي في تسجيل إحداثيات الطلاب، وكذلك مبادرة «أولادكم في مأمن» التي نفذتها «مواصلات الإمارات» مع عدد من الهيئات، إضافة إلى المنصة الذكية «ONE-ET» التي توفر للإدارات المدرسية بيانات النقل لكل حافلة على حدة، ومتابعة مؤشرات أداء خدمة النقل.