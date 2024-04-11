مختبر دبي المركزي يطور حزمة من الفحوص المخبرية

آمنة الكتبي (دبي)

أطلق مختبر دبي المركزي حزمة جديدة من الفحوص المخبرية، للتأكد من مطابقة أنواع أغطية الأرضيات بمساجد الإمارة من السجاد كافة، وفرش الفينيل لمعايير السلامة والجودة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وباستخدام أحدث الأجهزة والمعدات.

كما طور مختبر دبي المركزي، التابع لبلدية دبي، آلية فحص جديدة ومبتكرة، للتأكد من سلامة منتجات اللحوم المصنعة، بمقدار يفوق طريقة الفحص التقليدية بنحو 100 مرة، حيث تعمل على الكشف السريع عن العديد من أنواع البكتيريا، والخمائر والفطريات ذات العلاقة بمؤشرات الجَودة والملوثات الميكروبية في المنتجات الغذائية، وبشكل يضمن حماية المستهلكين، وزيادة الثقة في المنتجات المتداولة كافة، ما يحقق الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية.

وتعد الآلية الجديدة ضمن الجهود المستمرة لمختبر دبي المركزي في تطوير منظومة الفحوص المخبرية، وتقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، واستدامة منظومة الغذاء، بما يعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات مختبرات التحليل الميكروبيولوجي التي يقدمها مختبر دبي المركزي، وتشمل، فحص جودة وسلامة المُنتجات الغذائية، والمكملات الغذائية والمواد الملامسة للأغذية، وتقدير فترة صلاحية المنتجات الغذائية، كما يمكن الاستفادة من فحوص العينات البيئية، كعينات مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، للتأكد من خلوها من البكتيريا المسببة للأمراض، والمياه الجوفية، ومياه الري، والبحر والبحيرات والقنوات المائية والشواطئ، ومياه أحواض السباحة، والفنادق وعيادات الأسنان، وعيّنات الرواسب والتربة، وعينات المحميات الطبيعية، والنفايات الخطرة والأسمدة.

كما يمكن للمتعامل الحصول على تقرير نتائج فحوص السلامة المخبرية الميكروبيولوجية، لمختلف عينات المواد الاستهلاكية والسلع، سواءً لمستحضرات التجميل، أم المنظفات، أم ألعاب الأطفال، أم المنسوجات، وغيرها.

وأنجز مختبر دبي الذكي المتنقل، خلال العام الماضي، 3348 فحصاً في التخصصات كافة، وبلغ عدد العينات المتسلمة 837 عينة، حيث تم إجراء الفحوص المكروبيولوجية والكيميائية على المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية ومياه الشرب، بالإضافة إلى فحوص سلامة الأجهزة الكهربائية، وفحوص الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وأي إحصائيات إضافية وخدمات ممكن الاستفادة منها.

يتضمن مختبر دبي الذكي المتنقل، أكثر من 20 جهازاً وتقنية، تُمكنه من إجراء الفحوص المكروبيولوجية والكيميائية، وحصل المختبر على الاعتماد من مركز الإمارات العالمي لمتطلبات المواصفة القياسية العالميةISO/IEC 17025:2017.

وحدثت البلدية مؤخراً «مختبر دبي الذكي المتنقل»، الأول من نوعه على مستوى الدولة، والمُصمم بطرازٍ مبتكر، عبر إضافاتٍ جديدة عليه تمثلت بإدخال الفحوص الكيميائية لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية، والفحوص الجيمولوجية المعنية بفحص الأحجار الكريمة.