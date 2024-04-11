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«شرطة أبوظبي» تهنئ القادمين بطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي في العيد

خلال تهنئة أحد رواد الطريق بالعيد (من المصدر)
12 ابريل 2024 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبمشاركة دورية السعادة، القادمين عبر طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي من المواطنين والزوار والمقيمين، بتوزيع الحلوى والورد، وهنأتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
واستمع الزوار العابرون إلى شرح قدمته إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة حول إجراءاتها لتعزيز السلامة المرورية، وحثهم على الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك مسافة أمان كافية، والتقيد بالسرعات المحددة، متمنين لهم السلامة وطيب الإقامة وقضاء إجازة عيد سعيد مع أهاليهم وأقاربهم والأصدقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب زوار الإمارات عن سعادتهم البالغة بمبادرة شرطة أبوظبي بتقديم الحلوى والورد في صورة حضارية مميزة تعكس القيم والعادات والتقاليد الأصيلة التي تتصف بها دولة الإمارات من كرم الضيافة وإسعاد المجتمعات في مختلف المناسبات، خصوصاً خلال العيد السعيد.

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