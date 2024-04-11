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بهجة العيد تعم حدائق وشواطئ الشارقة

زوار في إحدى الحدائق (تصوير: إحسان ناجي)
12 ابريل 2024 00:51

لمياء الهرمودي (الشارقة)

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وسط أجواء من البهجة والفرحة والسعادة في مناطق الدولة كافة، شهدت الحدائق العامة والمراكز التجارية في إمارة الشارقة إقبالاً ملحوظاً من قبل الزوار خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت حدائق الإمارة أعداداً ملحوظة من الزوار، كما أن الأجواء المعتدلة والطقس المعتدل ساهما في ارتفاع نسبة الإقبال على الحدائق العامة والأماكن السياحية المفتوحة، والتي بدورها تحلت بمختلف الزينة والأضواء الجذابة، والفعاليات لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر السعيد.
كما شهدت شواطئ الإمارة أيضاً إقبالاً كثيفاً من قبل الزوار، حيث اتسمت تلك الشواطئ بتوفير عدد من الأنشطة والألعاب الخارجية التي شجعت الزوار على الذهاب والتنزه، وقضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة خلال إجازة عيد الفطر السعيد، في ظل ما توفره من أجواء عائلية وترفيهية ومناطق لألعاب الأطفال وأخرى للجلوس.
وقد أقبل الزوار أيضاً على الحدائق الترفيهية في الإمارة للاستمتاع بالعروض والفعاليات التي تنظمها خلال أيام عيد الفطر في الإمارة، حيث كان هناك إقبال ملحوظ على قناة القصباء ومنطقة واجهة المجاز، بالإضافة إلى حديقة المتنزه وجزيرة العلم، وغيرها من المناطق السياحية والترفيهية، والتي نظمت عدداً من الأنشطة والفعاليات لاجتذاب الجمهور وتسليتهم خلال أيام العيد السعيد.
وأعلنت بلدية مدينة الشارقة تخصيص 43 فريقاً لأداء الدور الرقابي ورصد مشوّهات المظهر العام خلال عيد الفطر، وذلك بهدف توفير بيئة خالية من السلوكيات السلبية التي تؤثر سلباً على المظهر العام وعلى راحة السكان، كما وفرت البلدية خطاً ساخناً للتعامل مع بلاغات وملاحظات الجمهور والرد على استفساراتهم خلال فترة الإجازة.
وتتولى الفرق التفتيشية التابعة للبلدية متابعة المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الصحية، خصوصاً في ظل ما تشهده من إقبال لافت خلال العيد، كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات وغيرها، فضلاً عن متابعة صالونات الحلاقة ومراكز التجميل التي تحظى هي الأخرى بإقبال كبير.
وتقوم الفرق التفتيشية بمتابعة هذه المنشآت بصورة مكثفة على مدار الساعة، بهدف تعزيز الصحة العامة في الإمارة والمحافظة على سلامة الجمهور، والتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الملزمة بها هذه المنشآت، واستيفاء المعايير كافة المنظمة لسير العمل. كما يمكن للجمهور الاتصال والتواصل عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية تجاوزات أو ملاحظات.

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