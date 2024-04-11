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حاكم الشارقة يستقبل جموع المهنئين بحلول عيد الفطر

حاكم الشارقة يستقبل جموع المهنئين بحلول عيد الفطر
11 ابريل 2024 21:20

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول عيد الفطر السعيد، عصر اليوم الخميس في قصر البديع العامر.

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  • فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومن الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورجال الأعمال ورجال الطوائف الدينية والمواطنين والمقيمين الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.
  • وابتهل المهنئون إلى الباري -عز وجل- بالدعاء أن يديم على صاحب السمو حاكم الشارقة، الصحة والعافية والبركة في العمر والعمل والأهل، وأن يعيد هذه المناسبة الدينية السعيدة على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان.

حضر المقابلات كل من: الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين رؤساء الجهات الحكومية.

المصدر: وام
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