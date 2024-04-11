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«الإمارات الخيرية»: توزيع المير الرمضاني على 800 أسرة متعففة

«الإمارات الخيرية»: توزيع المير الرمضاني على 800 أسرة متعففة
12 ابريل 2024 00:51

رأس الخيمة (وام)

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أكملت جمعية الإمارات الخيرية حملة «أياماً معدودات» بجميع برامجها، وذلك مع انتهاء شهر رمضان، حيث تم توزيع 50,000 وجبة إفطار من خلال الخيام المنتشرة في إمارة رأس الخيمة وتوزيع المير الرمضاني على 800 أسرة متعففة والأيتام داخل الإمارة.
وقال عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للجمعية، إن ما أنجزته الجمعية وما سوف تنجزه في المستقبل يأتي في إطار السير على نهج الدولة والاقتداء بقيادتها الرشيدة في مجال العمل الخيري، ويعكس ثقة المحسنين ودعمهم السخي لها، معرباً عن شكره الجزيل لأصحاب الأيادي البيضاء والداعمين لمشاريع ومبادرات الجمعية الذين ساهموا في إنجاح حملة «أياماً معدودات».
وأوضح الطنيجي، أن قسم المشاريع والبرامج الخيرية نفذ عدداً من المشروعات الخارجية خلال الشهر الفضيل، حيث نفذت الجمعية عدداً من المفاطر ووزعت المير الرمضاني خارج الدولة، وذلك خلال برنامج إفطار صائم خارج الدولة ومائدة الرحمن في المساجد والمير الرمضاني خارج الدولة، حيث نفذت 67 إفطاراً خارج الدولة في كل من أوغندا والهند وبنجلادش وجمهورية مالي وإندونيسيا.
وأشار إلى أنه تم بناء 91 مسجداً خارج الدولة وحفر 83 بئراً، وتركيب 96 مضخة، ولم تنس الجمعية الأيتام وحاجتهم، حيث بنت الجمعية 8 دور أيتام، وما يلزمها من تجهيزات تضمن معيشة كريمة لهم، وقامت ببناء عيادتين طبيتين مجهزتين بشكل كامل لتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين خارج الدولة.
ولفت الأمين العام للجمعية إلى أن قسم الكفالات قدم خلال شهر رمضان المير الرمضاني إلى 270 أسرة أيتام داخل الدولة، كما تم توزيع كوبونات كسوة لعدد 500 من أيتام داخل الدولة، وإقامة عدد من البرامج الترفيهية وبرنامج للإفطار شارك فيها الأيتام، كما تم تسجيل 620 كفالة جديدة خلال الشهر الفضيل من كفالة أيتام وأسر وطلاب علم ومعلمي قرآن.
واستفادت أكثر من 1000 أسرة خلال شهر رمضان الكريم من قسم المساعدات الإنسانية، حيث تم تقديم المير الرمضاني والسلال الغذائية، وغيرها من المساعدات النقدية، فقد قدمت الجمعية مساعدات مالية إلى 741 أسرة، ومساعدات علاجية استفادت منها 18 أسرة، كما قدمت مساعدات للمتعسرين والمحكومين، استفادت منها 20 أسرة، وغيرها من المساعدات النقدية والعينية.

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