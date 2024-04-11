«ليالي رمضان» يستقطب 150 ألف زائر في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أسدل معرض «ليالي رمضان»، الستار على فعاليات دورته الـ41، في مركز إكسبو الشارقة، بعد 21 يوماً حفلت بالعروض والفعاليات والتجارب الترفيهية العائلية، محققاً أرقاماً قياسية بالمبيعات وعدد الزوار، حيث استقطب أكثر من 150 ألف زائر بزيادة بلغت 50% مقارنة بدورة العام 2023، توافدوا للاستمتاع بأجوائه الرمضانية والاستفادة من الحسومات الكبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات وأشهر العلامات التجارية.

وشهد المعرض الذي نظمه المركز خلال الفترة من 21 مارس الماضي إلى 10 أبريل الحالي، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تخفيضات وصلت إلى 75% وضم أكثر من 200 منصة عرض لكبار تجار التجزئة ونحو 500 علامة تجارية عالمية ومحلية، وقدم للمتسوقين من سكان الشارقة وزوارها برنامجاً ثرياً بالفعاليات التراثية والفنية المتنوعة، ضمن فعاليات الدورة 34 من «مهرجان رمضان الشارقة».

وفاقت مبيعات المعرض توقعات العارضين المشاركين، ونجح في تنشيط حركة التسوق بفضل عروضه الترويجية الجذابة وبرنامجه الذي اشتمل على مفاجآت وأنشطة ترفيهية متميزة أبهرت الزوار، وقدمت لهم الجوائز والهدايا القيّمة، ووفرت الفعاليات التراثية الحية من خلال قرية التراث تجربة مثالية لزوار المعرض الذين وجدوا فيه تجسيداً لأجواء رمضان المبارك في إمارة الشارقة والاستعدادات لعيد الفطر السعيد.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن معرض ليالي رمضان حقق خلال موسم عام 2024 إنجازات باهرة، وعزز من نجاحات الدورة الـ 34 من «مهرجان رمضان الشارقة».

وحفل المعرض الذي أقيم على مساحة تزيد على 16 ألف متر مربع ببرنامج ثري بمفاجآت التسوق والأنشطة الترفيهية المتميزة والجوائز والهدايا القيمة، حيث قدم لجمهوره منصة مثالية للاستمتاع بشهر رمضان المبارك وأجوائه الرائعة في الشارقة، واستقطبت قرية التراث في المعرض الزوار الذين توافدوا للتسوق والاستمتاع بالأنشطة التراثية وحزمة الفعاليات والعروض الفنية.