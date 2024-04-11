العيد ينثر الفرح والبهجة في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

عمت أجواء من الفرحة والبهجة أرجاء منطقة الظفرة، حيث تقاسمت المراكز التجارية والترفيهية الحدائق والمتنزهات والشواطئ في جذب الأهالي للاستمتاع بما تقدمه من فعاليات وأنشطة متنوعة تلامس اهتمام الجنسيات كافة، من مختلف الأعمار الذين حرصوا على قضاء العيد في منطقة الظفرة.

وحرص العديد من الجهات والهيئات المختلفة على تنظيم الفعاليات المتنوعة في الحدائق العامة والمراكز التجارية لإضفاء مزيد من المتعة والبهجة للزوار.

وقامت المراكز التجارية بتقديم برامج خاصة للزوار داخل المراكز تتناسب مع الكبار والصغار.

ويؤكد شريف محمد من سكان الظفرة، أن عيد الفطر السعيد جاء في وقت مثالي للاستمتاع به، سواء في الأماكن المفتوحة في ظل اعتدال الطقس أو داخل المراكز التجارية والترفيهية التي تسابقت في تقديم فقرات متنوعة وشائقة لجذب الجمهور إليها، خاصة ألعاب الأطفال التي كانت سبباً رئيساً في تحديد وجهة الخروج للعديد من الأسر.

ويشير أحمد جابر إلى أن اعتدال الطقس ساهم في تنويع وجهات قضاء العيد، حيث فضل البعض قضاء العيد مع الأصدقاء في الحدائق العامة، حيث الطبيعة الجميلة والطقس المعتدل، فيما فضل البعض الآخر الخروج إلى مدينة أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى لقضاء العيد وسط التجمعات ومراكز الألعاب الترفيهية الكبرى، بينما استمتع آخرون بالمراكز التجارية في الظفرة التي تسابقت في تقديم العروض الترويجية والترفيهية للزوار.

وتؤكد سلمى أحمد من سكان الظفرة أن مظاهر العيد في الظفرة تساهم في نثر أجواء من الفرحة والبهجة والسعادة لدى السكان، حيث تزداد الحركة في الأماكن العامة والمراكز التجارية التي تنتشر داخلها مظاهر العيد المختلفة ليستمتع بها الزوار بجانب المحال التي تقدم منتجات العيد من حلويات ارتبطت بالعيد هذا بخلاف الأشكال المضيئة التي تنتشر في الشوارع لتضفي مزيداً من المتعة والبهجة.

وكانت فرق التواجد البلدي التابعة لبلدية الظفرة قد قامت بتركيب أشكال هندسية وفنية ومجسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد تشمل أشكالاً ضوئية وعبارات تتناسب مع معاني وأجواء العيد، كعبارات «عساكم من عواده»، و«مبارك عليكم العيد»، بهدف إضافة لمسة جمالية تحمل خصوصية عيد الفطر المبارك، ونشر السعادة والبهجة بين أفراد المجتمع، مع الالتزام باستخدام مجسمات ذات جودة عالية واتباع إجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.