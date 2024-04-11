الجمعة 12 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي.. «العيد غير»

من أجواء العيد في أبوظبي
12 ابريل 2024 00:52

إبراهيم سليم (أبوظبي) 
شهدت الحدائق والمتنزهات والمراكز التجارية في أبوظبي إقبالاً كبيراً من الأسر، وسط أجواء الفرح والبهجة في ثاني أيام العيد، حيث خرجت الأسر إلى الشواطئ والمتنزهات، والحدائق، فيما اكتظت المراكز التجارية بالزوار من مختلف الجنسيات والثقافات، وسط شعور بالسعادة والبهجة والأمان، وتبادل الجميع التهاني بمناسبة العيد السعيد.

وكان لاعتدال الطقس دور كبير في تحفيز الأسر على الخروج وسط أجواء عيد جميلة غمرت بالفرحة الوجوه كلها، فيما وُجدت الدوريات الشرطية لتأمين المحتفلين في أكثر عواصم العالم أمناً.
بدورها، تنافست مراكز التسوق في استقطاب العائلات من خلال برامج احتفالية تركز على إسعاد الأطفال وتلبية الأذواق كافة من مختلف الأعمار، فيما فضل البعض الخروج للحدائق والمتنزهات وإقامة حفلات الشواء، في أجواء تتسم بالفرح والسعادة والتعاون والمودة والأخوة الإنسانية.

وفضلت شريحة واسعة من الجمهور الذهاب إلى شاطئ البحر في كورنيش أبوظبي والبطين، وغيرها من الشواطئ الممتدة في الإمارة، فيما استقطبت الحديريات مئات الأسر وسط أجواء احتفالية جميلة، وكان للألعاب الرياضية أيضاً دور وحضور كالسباحة وكرة القدم والكرة الطائرة على رمال الشاطئ، وفي مياهه الزرقاء.
ووفرت بلدية أبوظبي خدماتها المتميزة في الحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين بالعيد، وسط بيئة آمنة مؤمنة، تعززها أجواء من التسامح والتعاون، تتسابق فيها فئات المجتمع على التهنئة بالعيد من جميع أفراده.

أخبار ذات صلة
«طيور الخير» تُنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على شمال غزة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بعيد الفطر

وقدمت مراكز التسوق، عروضاً خاصة بالأطفال، للتنافس على استقطاب أكبر عدد من المحتفلين بالعيد، مما أتاح الفرصة للأطفال والأسر للحصول على أكبر قدر من المتعة، حيث حرص العديد من الأطفال على التقاط الصور مع الشخصيات التي تقدم العروض.
وشهدت حدائق العائلة والعاصمة وكورنيش أبوظبي وحديقة هزاع في منطقة النادي السياحي وحديقة الخالدية وحديقة المشرف وحديقة المطار، والحديقة الرسمية، وغيرها إقبالاً لافتاً، وسط التزام مرتادي الأماكن العامة بالالتزامات والشروط التي وضعتها بلدية أبوظبي للحفاظ على المظهر الجمالي لهذه الأماكن.

وعملت فرق البلدية على تركيب مئات التشكيلات المضيئة التي تحمل عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل: «عيدكم مبارك»، «كل عام وأنتم بخير»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم بالخير»، «من العايدين والغانمين»، «من العايدين والسالمين»، ليكتمل المشهد الجمالي للزينة التي تمنح الشوارع روحاً خاصة طوال أيام العيد.

وأضفت التشكيلات والمجسمات المضيئة التي رُكِّبَت من قبل البلدية ضمن زينة عيد الفطر المبارك، حالة من الجمال الأخاذ في المساء، وتميزت الزينات الخاصة بالعيد بالأحجام المناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، لضمان سلامة مستخدمي الطريق من السيارات والمشاة، مع عبارات المعايدة والتهنئة بالعيد لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة الأمامية عند الكثير من التقاطعات بالطرق الرئيسية والفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، بشكل يواكب روحانيات هذه المناسبة الغالية، وينشر البهجة في الأرجاء كافة إسعاداً لأفراد المجتمع.

أبوظبي
بهجة العيد
المراكز التجارية
المراكز التجارية في أبوظبي
الإمارات
العيد
فرحة العيد
عيد الفطر
عيد الفطر السعيد
عيد الفطر المبارك
حدائق أبوظبي
شواطئ أبوظبي
آخر الأخبار
هواتف آيفون
الترفيه
"آبل" تحذر المستخدمين في 92 دولة من "هجوم ببرامج تجسس"
اليوم 08:24
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يهبط وسط تراجع آمال خفض الفائدة
اليوم 08:20
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
الرياضة
أتالانتا يضرب ليفربول بـ «ثلاثية» في «أنفيلد»
اليوم 01:08
قصف إسرائيلي على مدينة غزة صباح ثاني أيام عيد الفطر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقترح الهدنة في غزة بانتظار رد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
اليوم 00:54
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يعلن تدمير 11 «مسيَّرة» حوثية
اليوم 00:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©