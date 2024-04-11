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«الإغاثة الإماراتي» يشارك اللاجئين السوريين في مريجيب الفهود فرحة العيد

فريق الإغاثة الإماراتي خلال مشاركة الأطفال فرحة عيد الفطر (وام)
12 ابريل 2024 00:50

مريجيب الفهود (وام)
شارك فريق الإغاثة الإماراتي، اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني «مريجيب الفهود»، فرحة عيد الفطر السعيد. 
وأكد يوسف عبدالله الهرمودي، نائب مدير فريق الإغاثة الإماراتي، حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إسعاد الأطفال، خاصة في المخيم وإدخال الفرحة على قلوبهم، حالهم حال الأطفال خارج المخيمات.

وقال الهرمودي: «نحن معنيون كفريق إغاثة إماراتي وكإدارة مخيم بتلبية احتياجاتهم كافة من غذاء وكساء ودواء وإيواء وغيرها، فكان لزاماً علينا ألا نغفل الجانب الترفيهي لما له من أهمية للطفل، ومراعاة لنفسية اللاجئين، خاصة الأطفال منهم»، موضحاً أنه ومتطوعي الفريق قاموا بمشاركة اللاجئين السوريين أداء صلاة العيد، تبعه تبادل التهاني والتبريكات، فيما جرى توزيع العيديات والهدايا على الأطفال والأيتام منهم لما لهم من مكانة خاصة. 

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وتعاقدت إدارة المخيم، مع إحدى الشركات المحلية، التي أقامت فعاليات، شملت مسابقات ثقافية وفقرات فنية استعراضية لكل من الفلكلور الإماراتي والأردني والسوري، بالإضافة إلى الرسم على الوجوه ونقش الحناء، واستعراض الشخصيات الكرتونية.
جدير بالذكر، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تتكفل باحتياجات اللاجئين السوريين كافة في المخيم والبالغ عددهم أكثر من 6 آلاف لاجئ.

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