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حميد النعيمي وأمير الكويت يتبادلان «هاتفياً» التهاني بعيد الفطر المبارك

حميد النعيمي وأمير الكويت يتبادلان «هاتفياً» التهاني بعيد الفطر المبارك
12 ابريل 2024 00:51

عجمان (وام)

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تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصال هاتفي، مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه بالخير والبركات.  
وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، وأمير دولة الكويت، عن تمنياتهما أن يديم الله -عز وجل- على دولة الإمارات ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين الرخاء والأمن والأمان، وأن يعم الاستقرار والازدهار الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع.

تهاني العيد
عيد الفطر
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حميد النعيمي
حاكم عجمان
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