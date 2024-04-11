عروض تراثية في رأس الخيمة احتفاء بعيد الفطر

رأس الخيمة (وام)

نظمت جمعية الجزيرة الحمراء للفنون الشعبية في رأس الخيمة، مجموعة مميزة من عروض فن العيّالة التراثية الشعبية على كورنيش رأس الخيمة احتفالاً بعيد الفطر السعيد. وتأتي هذه العروض التي نالت إعجاب الحضور للمحافظة على ألف نون التراثية الإماراتية المختلفة كفن العيالة والأهلة والرزيف والفنون الأخرى، وإحياء المأثورات الشعبية وتعليمها للجيل الجديد، والمحافظة عليها من الاندثار.

وتمثل الفنون الشعبية جزءاً من التراث الشعبي للدولة، فالأهازيج والأغاني التراثية والفلكور والأشعار ترتكز على أصالة ابن الإمارات، فكل وصلة أو شلة غنائية تمثل قصة ابن الإمارات واعتزازه المستمر بنفسه وبيئته، وتوضح ارتباطه الوثيق بتاريخه وعروبته وصلته بالعالم الخارجي المحيط به عبر البحار والسفر إلى عواصم دول العالم.