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«طيور الخير» تُنفذ الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات على شمال غزة

مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
12 ابريل 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير»، الإسقاط الجوي الـ 31 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال قطاع غزة. 
وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

واشتملت عمليات الإسقاط على المواد الإغاثية وطرود كسوة العيد، والتي تحتوي على الملابس والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لأفراد الأسرة كافة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر، وبما يسهم في تلبية احتياجاتهم، ولبث روح الأمل والفرح في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة، وللتخفيف من معاناتهم.
وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر 4 طائرات حملت 81 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل إجمالي المساعدات التي أُسْقِطَت منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 1938 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

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وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبو سالم، وجواً عبر عملية طيور الخير حوالي 2308 أطنان من المساعدات. 
وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وكثفت قيادة العمليات المشتركة، خلال عيد الفطر، عمليات إسقاط المساعدات على شمال قطاع غزة. 
وأعلنت، أمس الأول، تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات وسلاح الجو الملكي الأردني عملية الإسقاط المشتركة الـ 14 للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي أُسْقِطَت بوساطة الإمارات 68 طناً من المساعدات.
ويستمر تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وبشكل خاص، في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

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