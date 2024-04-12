أمطار على العين

هطلت أمطار خفيفة على مناطق في العين صباح اليوم. وشملت مناطق هطول الأمطار على مدينة العين الظاهر ومزيد. وفق ماذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة من الأحد 14 إلى الأربعاء 17 أبريل 2024. وأشار المركز إلى أن تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي.