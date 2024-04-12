السبت 13 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمطار على العين

أرشيفية
12 ابريل 2024 08:52

هطلت أمطار خفيفة على مناطق في العين صباح اليوم. وشملت مناطق هطول الأمطار على مدينة العين الظاهر ومزيد. وفق ماذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.

أخبار ذات صلة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة من الأحد 14 إلى الأربعاء 17 أبريل 2024. وأشار المركز إلى  أن تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
الإمارات
أمطار
آخر الأخبار
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
الرياضة
«الملك» يدفع فاتورة عدم فاعلية «اللاعبين الأجانب»!
اليوم 15:16
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
الأخبار العالمية
العثور على ضحية بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان
اليوم 15:06
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اقتصاد
الإمارات تشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد
اليوم 15:01
برشلونة مُهدد بالحرمان!
الرياضة
برشلونة مُهدد بالحرمان!
اليوم 14:46
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
الأخبار العالمية
ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©