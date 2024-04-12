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اختتام فعاليات "رمضان عجمان تقوى وإيمان"

اختتام فعاليات "رمضان عجمان تقوى وإيمان"
12 ابريل 2024 13:05

اختتمت فعاليات الدورة 18 لـ" رمضان عجمان تقوى وإيمان" التي امتدت على مدار شهر رمضان المبارك واستقطبت عشرات الآلاف من مختلف إمارات الدولة. 

وتوجهت مريم المعمري رئيس اللجنة المنظمة، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على دعمهما المستمر للفعاليات منذ انطلاقها.

 

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وأكدت المعمري أن فعاليات الدورة 18 شهدت تطورا ملحوظا في تلبية متطلبات المصلين، وهذا اتضح جليا من الإقبال الكبير والتفاعل الملحوظ من قبل المواطنين والمقيمين، حيث حضر جمهور غفير للصلاة خلف 32 قارئاً من مشاهير قراء العالم الإسلامي، من داخل الدولة وخارجها، وذلك في 6 مساجد داخل عجمان، مشيرة إلى أن الدورة شملت عددا من المحاضرات حول الشؤون الإسلامية والمعاملات الإنسانية باللغات الإنجليزية، والأوردو، والبنغالية، والملبارية بالإضافة للغة العربية، من خلال نخبة مختارة من علماء العالم الإسلامي .

 

وأضافت مريم المعمري أن اللجنة حرصت على تعزيز مفاهيم الرحمة والتعاون والتكافل من خلال الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والزيارات الميدانية من خلال برنامج (وصال) الذي تم خلاله إجراء زيارات ميدانية لدور الأيتام وكبار السن ومراكز أصحاب الهمم والمستشفيات لتقديم الدعم المعنوي وإدخال السعادة إلى قلوبهم، كما استقطبت اللجنة المئات من المتطوعين والمتطوعات بلغ الذين قاموا بجهد كبير في تنظيم دخول المصلين إلى المساجد والعمل على راحتهم بهدف تهيئة المناخ المناسب لأداء الصلوات وسط أجواء روحانية. واكدت مريم المعمري أن اللجنة المنظمة ستستمر في تسخير جهودها وامكانياتها لتحقيق أفضل معدلات النجاح، كما تأمل في الدورة القادمة أن تضم العديد من الفعاليات التي تسعد أفراد المجتمع، معربة عن امتنانها لشركاء النجاح من الرعاة الذين أسهموا في دعم الفعاليات، كما أثنت على المتطوعين وتفانيهم في العمل التنظيمي على مدار الشهر، بالإضافة لدور الإعلام والإعلاميين في تغطية الفعاليات على أكمل وجه.

المصدر: وام
رمضان
عجمان
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