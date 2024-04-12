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"طيور الخير" تسقط جوياً أكثر من 2000 طن في غزة

إسقاط مساعدات جوياً في غزة
12 ابريل 2024 16:20

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير"، الإسقاط الجوي الـ 32 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد، على شمال قطاع غزة.
وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
ونقلت وزارة الدفاع الإماراتية، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "اشتملت عمليات الإسقاط على المواد الإغاثية وطرود كسوة العيد والتي تحتوي على الملابس والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة وذلك بمناسبة عيد الفطر، وبما يسهم في تلبية احتياجاتهم وبث روح الأمل والفرح في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة وللتخفيف من معاناتهم".

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وأضافت الوزارة "جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 5 طائرات حملت 87 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية طيور الخير إلى 2025 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية".
بذلك، يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية "طيور الخير" حوالي 2395 طن من المساعدات.  
تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
إسقاط جوي
إنزال جوي
مساعدات إنسانية
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قطاع غزة
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