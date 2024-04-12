مدير الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة: 2479 زيارة تفتيشية ومصادرة 144 منتجاً خلال شهرين

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تمكنت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة من تنفيذ 2479 زيارة تفتيشية خلال الشهرين الماضيين على مختلف المنشآت الصحية وغيرها، ومصادرة 144 منتجاً لعدم صلاحيتها.

وقال عادل السويدي، مدير إدارة الصحة العامة، لـ«الاتحاد»: إن أعداد الحملات التفتيشية الموجهة إلى مختلف المنشآت الصحية وغيرها تمثلت بداية في الرقابة الغذائية، حيث بلغ عدد العمليات التفتيشية 2181 زيارة، ثم الرقابة الصحية والبيئية حيث بلغ عدد الحملات أو عمليات التفتيش 298 جولة تفتيشية، وذلك على 1223 منشأة صحية مهنية.

وذكر أن تلك الحملات أسفرت عن نتائج عديدة، حيث بلغ عدد المخالفات على مستوى الرقابة الغذائية 347 مخالفة و861 ملاحظة و244 إنذاراً، وعلى مستوى الرقابة الصحية والبيئية أسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير 222 مخالفة، نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية و1104 منشـآت مستوفية للشروط.

وأشار إلى أن تلك الحملات التفتيشية تم خلالها مصادرة 144 منتجاً من المواد الاستهلاكية والتجميلية غير القابلة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى إتلافها والتخلص منها حسب النظام المتبع، ومن أهم المواد المصادرة مواد تجميلية منتهية الصلاحية.

وذكر أن كميات الأسماك الواردة إلى الأسواق خلال هذه الفترة بلغت 993 طناً تقريباً، وتم رصد مخالفة واحدة فقط خلال الشهرين الماضيين، ويرجع ذلك ليقظة مراقبي الأسواق والتزامهم بالمرور اليومي وإعطاء توجيهاتهم وملاحظاتهم لبائعي الأسماك بصفة مستمرة، كما يعود أيضاً لالتزام البائعين بالأسواق بالتعليمات الصادرة من قسم الرقابة والخدمات البيطرية والخاصة بالاشتراطات الصحية اللازمة.

ولفت إلى أن الإدارة لم ترصد عمالة غير مرخصة للعمل بالأسواق، وفي حال رصد أي مخالفة من هذا القبيل، يتم إرسال بيانات الشخص المخالف إلى الجهة المختصة، مشيراً إلى أن عدد الطلبات التي تم توصيلها إلى منازل المستهلكين ضمن تطبيق طازج خلال الشهرين الأخيرين بلغ 54 طلباً.

وأوضح السويدي، أن الإدارة كثفت حملاتها الموجهة إلى أسواق الخضار والفاكهة، حيث بلغ عدد المخالفات على أسواق الخضار والفواكه 11 مخالفة و61 ملاحظة وإنذاراً، وبلغ عدد الحملات التفتيشية على المخابز والمطاعم الشعبية 547، وبلغت المخالفات 113 والإنذارات والملاحظات 310.