الواجهة المائية والشواطئ تجذب الزوار بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

أدى المواطنون والمقيمون في إمارة أم القيوين، صلاة عيد الفطر المبارك في 91 جامعاً بمختلف مناطق الإمارة، حيث وجدت دوريات الشرطة والمرور عند الجوامع، وفي الشوارع الداخلية والخارجية، لتأمين حركة السير، ومراقبة الطرق، للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور.

وعبّرت جموع المصلين عن فرحتهم وسعادتهم بحلول العيد، وشهدت مظاهر العيد لقاءات وزيارات بين الأسر والأقارب والأصدقاء، واحتفلوا بتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية، وحصل الأطفال على «العيدية» والهدايا والحلوى، وعمت أجواء جميلة من المحبة والتراحم والترابط الأسري والمجتمعي.

وشهدت الواجهة المائية بخور أم القيوين، وشاطئ المانجروف وشاطئ البيت متوحد، إقبالاً من الزوار من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمناظر الجميلة أثناء مشاهدة البحر وأشجار القرم، وممارسة الهوايات الرياضية، مثل التجديف «الكياك» والسباحة وركوب الخيل والمشي، بالإضافة إلى الجلوس على ضفاف الشاطئ ومشاهدة طيور الفلامنجو والنورس، وغيرها من مظاهر الحياة البحرية الطبيعية، التي تتمتع بها شواطئ الإمارة. كما توجه بعض المواطنين والمقيمين إلى الحدائق العامة في الإمارة، وإلى الأسواق التجارية، لقضاء أجواء ترفيهية مع أفراد أسرهم وأطفالهم في أماكن الألعاب، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بالعيد، حيث استمتع الجميع في أيام العيد بأجواء جميلة وطقس معتدل. كما شهد متحف حصن أم القيوين ومتحف حصن فلج المعلا، إقبالاً من الزوار، حيث تعتبر المتاحف وجهة سياحية لكثير من محبي التراث الذين يفضلون زيارتها في المناسبات والإجازات، حيث تساهم في نقل ثقافة وتاريخ الدولة والإمارة، وتعزز التفاهم بين الثقافات المختلفة.