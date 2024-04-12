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فعاليات ترفيهية في حدائق عجمان

إقبال كبير على شواطئ الإمارة (تصوير: إحسان ناجي)
13 ابريل 2024 00:53

سعيد أحمد (عجمان)

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شهدت معظم حدائق إمارة عجمان، تنظيم فعاليات متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع، وحظي الزوار بأوقات ممتعة، تخللها تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما شهدت حدائق منطقتي مصفوت والمنامة، إقبالاً من الزوار، حيث تم تجهيزها بالخدمات العامة كافة وألعاب الأطفال، وتخصيص مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء للاستمتاع بأجواء الطبيعة ومشاهدة الجبال والمناظر الخضراء، وقضاء أوقات ممتعة.
وأعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن مواعيد عمل الحدائق في مختلف مناطق الإمارة، خلال أيام العيد، تبدأ من الساعة 4 مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، على أن تستقبل حديقة الراشدية زوارها، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً.
كما شهدت شواطئ الإمارة، إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بممارسة السباحة والرياضات البحرية، والجلوس على الرمال، ومشاهدة غروب الشمس، حيث حضر المنقذون على امتداد الشاطئ، لمراقبة مرتادي الشاطئ، وتزويدهم بالنصائح والإرشادات المتعلقة بممارسة السباحة في الأماكن الآمنة، التي تخلو من التيارات البحرية، وعدم الدخول إلى الأعماق، ومراقبة الأطفال، وعدم السماح لهم بالاقتراب من البحر.
وقد زينت الدائرة شوارع الإمارة والحدائق والميادين والجسور في مختلف مناطق الإمارة، ومنطقتي مصفوت والمنامة، بعبارات التهنئة واللوحات المضاءة التي تعكس فرحة الجماهير بعيد الفطر المبارك، وأعفت جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال العطلة، بهدف إدخال الفرحة والبهجة والسعادة على قلوب المواطنين والمقيمين والزوار بهذه المناسبة الدينية.

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