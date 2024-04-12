«الوطني» يشارك في لقاءات برلمانات «بريكس» في موسكو

موسكو (الاتحاد)

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون الدولية للشعبة البرلمانية الإماراتية، في برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، وسارة محمد فلكناز عضو المجلس، في اللقاءات التي عقدت على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع ممثلي برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» في موسكو.

وجرت اللقاءات مع معالي فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، ومعالي فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما لروسيا الاتحادية، ومعالي سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، حيث تطرقت اللقاءات إلى أجندة اجتماعات برلمانات مجموعة «بريكس»، والأهداف المستقبلية، مع التأكيد على أهمية دور المجموعة والعمل البرلماني في تعزيز التعاون بين هذه الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية.

كما شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، بصفته رئيس لجنة الشؤون الدولية للشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، وسارة محمد فلكناز عضو المجلس، في اجتماعات رؤساء لجان الشؤون الدولية للمجموعة، الذي عقد على مدى يومي 11 و12 أبريل 2024، في مقر مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في موسكو.

وناقش المشاركون في الاجتماعات، مسودة أجندة المنتدى البرلماني العاشر لمجموعة بريكس، الذي سينعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في يوليو المقبل تحت عنوان «دور البرلمانات في تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين»، وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لمجموعة بريكس، وضرورة تحقيق الأمن والسلام للجميع من دون استثناء، وشدد على أهمية التركيز على الأبعاد البرلمانية والتحديات التي تواجهها مجموعة بريكس، وأهمية التعاون على ثلاثة مستويات، الأول داخل المجموعة، والثاني على المستوى الثنائي لأعضاء المجموعة، والثالث الدبلوماسية البرلمانية داخل المنظمات الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي.

كما اقترح معاليه تشكيل مجموعة بريكس بلس BRICS plus في الاتحاد البرلماني الدولي، وشدد على أهمية أن تكون المجموعة قدوة في التعاون والتناغم والمواقف الموحدة والمشتركة، مع التزامها بمبادئ العمل والتعاون كأساس للتفاعل بين الأعضاء، وستسهم المجموعة في توحيد المواقف بين الدول الأعضاء والتحدث بصوت واحد باسم مجموعة برلمانات بريكس بلس.

بدورها، أكدت سارة فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهمية التركيز على التعاون البرلماني في دعم المجال الإنساني والثقافي، وذلك من خلال إشراك الشعوب بما يعزز التواصل والتفاهم بين دول الأعضاء في بريكس، مشيرة إلى أن تفضيل النهج الإنساني يضع الأساس لعلاقات تجارية قوية، ونمو اقتصادي، ومبادرات تنموية مستدامة داخل المجموعة، مع أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح وعدم حصرها باستعراض فوائد التعاون بين مجموعة بريكس، الأمر الذي سيضمن استمرارية عمل المجموعة وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.