«الأرصاد»: طقس اليوم غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والرياح: شمالية غربية - جنوبية شرقية/ 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:19 والمد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 10:18 والجزر الثاني عند الساعة 21:14.

وبحر عُمان: خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:38 والمد الثاني عند الساعة 00:18 والجزر الأول عند الساعة 19:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:33.