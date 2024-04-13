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أمطار خفيفة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من الدولة

أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
13 ابريل 2024 21:09

أفاد المركز الوطني للأرصاد بسقوط كميات من المطر تراوحت بين الخفيفة إلى الغزيرة على مناطق مختلفة من الدولة، اليوم السبت.
وقال المركز، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "أمطار خفيفة على كورنيش أبوظبي"، مضيفا تسجيل "أمطار غزيرة مع برق ورعد على جسيورة (منطقة الظفرة)".
كما أورد المركز سقوط "أمطار متوسطة على أم الزمول (العين)".
وفي إمارة دبي، أكد المركز تسجيل "أمطار متوسطة إلى غزيرة على ديرة وجميرا".
كما سجلت أمطار خفيفة على البطائح والطلاع في إمارة الشارقة وأخرى خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من رأس الخيمة وفي مهذب بإمارة أم القيوين.

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