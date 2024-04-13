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«طرق دبي» تنقل 5.9 مليون راكب خلال عطلة عيد الفطر

«طرق دبي» تنقل 5.9 مليون راكب خلال عطلة عيد الفطر
14 ابريل 2024 01:10

دبي (الاتحاد)

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بلغ إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة والتنقل المشترك التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1445 هجرية في الفترة من «10 حتى 12 أبريل الحالي».. 5 ملايين و900 ألف راكب. وقالت هيئة الطرق والمواصلات، إن عدد ركاب المترو بخطيه الأحمر والأخضر، وصل خلال العطلة إلى مليونين و320 ألف راكب، بينما بلغ عدد ركاب الترام 115 ألف راكب، وعدد ركاب الحافلات العامة مليون و200 ألف راكب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 416 ألف راكب، ونقلت مركبات الأجرة مليوناً و600 ألف راكب، فيما سجلت أعداد الركاب عبر مركبات التنقّل المشترك 308 آلاف راكب.

طرق دبي
دبي
عيد الفطر
مركبات الأجرة
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