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هطول أمطار وحالة جوية «غير مستقرة» من اليوم حتى الأربعاء

هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة (الاتحاد)
14 ابريل 2024 01:10

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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هطلت أمس أمطار على مناطق متفرقة من الدولة تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة إلى غزيرة أحياناً، حيث تهيأت فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والداخلية ورياح نشطة السرعة خاصة مع السحب وتصل سرعتها إلى 40 كم/س. وكان البحر مضطرب الموج في بحر عُمان ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق.
وشملت مناطق الهطول ديرا وجميرا بدبي، والبطائح، والطلاع، والحمرية، وشارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أم القيوين بالشارقة، ومناطق متفرقة من رأس الخيمة، وأم الزمول بالعين، وطريق جسبورة القوع بالظفرة، ومهذب بأم القيوين.
حالة عدم استقرار جوي 
وفقاً لتقرير للمركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة حالة جوية بدءاً من اليوم، حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة من اليوم الأحد الـ14 إلى الأربعاء الـ17 من أبريل.
وأشار التقرير إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.
وتفصيلاً، يتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق خاصة على المناطق الداخلية والجنوبية، ويتعمق المنخفض الجوي يومي الاثنين والثلاثاء، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تتخللها السحب الركامية ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة تكون على شكل موجات مع البرق والرعد وقد يصاحبها سقوط البَرَد أحياناً على بعض المناطق، فيما تقل الأربعاء كميات السحب تدريجياً مع استمرار سقوط الأمطار نهاراً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.
وأوضح المركز في تقريره أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة، وتخف سرعة الرياح يوم الأربعاء، وتكون معتدلة إلى نشطة أحياناً، وبالنسبة إلى حالة البحر فيكون متوسطاً إلى مضطرب الموج، وشديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب يومي الاثنين والثلاثاء في الخليج العربي وفي بحر عمان، ويوم الأربعاء يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

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