أمطار الخير على العين

هطلت، صباح اليوم أمطار خفيفة على مناطق في العين صباح اليوم.

وشملت مناطق هطول الأمطار على مدينة العين أم الزمول والقوع وغيرها. وفق ماذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس.

وشهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على الدولة خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 14 إلى الأربعاء 17 أبريل الجاري.