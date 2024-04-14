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علوم الدار

قرقاش: السلام عبر الدبلوماسية هو الخيار المنطقي الوحيد

أنور قرقاش
14 ابريل 2024 13:18

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن السلام عبر الدبلوماسية وضمن أسس الاستقرار والازدهار والعدالة، هو الخيار المنطقي الوحيد، اليوم.

وقال معاليه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: يحق لنا أن نعبر عن قلقنا من التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، وتجنيب شعوبها مخاطر الحروب. طالما حذرنا من تداعيات الحرب في غزة وأولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، واليوم تبرز الحاجة إلى السلام عبر الدبلوماسية وضمن أسس الاستقرار والازدهار والعدالة، هذا هو الخيار المنطقي الوحيد".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلام
أنور قرقاش
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